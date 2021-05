Viiendale olümpiale sõitev Tõnu Endrekson: neli korda olen finaali jõudnud, tahaks ka viiendat korda!

41-aastane Tõnu Endrekson tegi olümpiadebüüdi 2004. aastal Ateenas, kus ta sõitis kahepaadis koos Leonid Guloviga ja tuli neljandaks. Neli aastat hiljem peetud Pekingi mängud tõid kaheses koos Jüri Jaansoniga juba hõbemedali. Viimasel kümnendil on Endrekson jõudnud olümpiamängudele juba neljapaadi koosseisus - 2012 Londonis saadi neljas koht ning 2016 Rios pronks. «Neli korda olen finaali jõudnud, tahaks ka viiendat korda! Ning kõige kirkam medal on mul puudu,» ütles taas olümpiale jõudmise üle uhkust tundev Endrekson Postimehele.

Ta lisas: «2004. aasta Ateena mängude poolfinaal- ja finaalsõit on mul siiani väga hästi silme ees. Medalist jäi toona päris palju puudu (üle kahe sekundi - toim), tulime hirmsa lõpuspurdiga neljandaks. Mäletan, et ühe poolfinaali järel ei suudetudki selgitada, kes on kolmas, kes neljas ja mõlemad lubati finaali, kus startis seega seitse paatkonda.»