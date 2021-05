Konkurendid kardavad F1 pahapoissi, Haasi pealikut see ei heiduta

«Kas ma kardan tema läheduses sõita? Jah, nii see on. Ma pean olema 200 protsenti rohkem tähelepanelikum kui mõne teise sõitjaga,» selgitas Ocon.

Prantsusmaa vormelisõitja ei ole asjata murelik, sest Mazepiniga juhtub pidevalt imelikke õnnetusi. Tihtipeale on venelane rikkunud konkurentide kvalifikatsioone ja ka võidusõidud pole probleemideta kulgenud.

Mazepinile on esimese nelja GP-ga määratud mitmeid karistusi, kuid lõppkohta pole see venelase jaoks muutnud, sest ta on konkurentidest märgatavalt aeglasem. Kuigi osa sellest peitub ka Haasi meeskonna nõrkustest, siis Mazepin pole lähedal ka oma meeskonnakaaslasele Mick Schumacherile.

Haasi pealik Günther Steiner võtab asja esialgu väga rahulikult ja arvab, et Mazepin on lihtsalt liiga suure tähelepanu all. F1 vajab n-ö pahapoissi ja praegu on selleks just Mazepin.