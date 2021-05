Koroonaviirus pani Superclasicole meeletu põntsu

Argentina kõrgliigas mängitakse tänavu hoopis teine formaat ning meister selgitatakse välja play-off formaadis. Veerandfinaalis lähevad omavahel vastamisi Argentina kaks suurklubi, kuid see lahing pole kaugeltki nii pingeline, kui võiks oodata.

Nimelt sai River Plate meeskond enne tähtsat kohtumist valusa teate, et nende 10 mängumeest on andnud positiivse koroonaproovi. Kordustestidel selgus, et neile kümnele lisandus veel viis mängumeest.