Maailma eliidi seas kuuendaks tulnud Eesti tšempion: lähen kodu poole hea tujuga

«Rada oli võrreldes eilsega (laupäevaga - toim) korralikult kuivanud. Sain iga laskumisega julgust ja kindlust juurde, mis näitab selgelt, et ma polnud piisavalt DHI (mäestlaskumise - toim) trenni teinud. Samas ma tulingi võistlusele kiirust ja julgust saama ja just need viin ma täna kindlalt koju. Lisaväärtus oli muidugi see, et sain valitseva meistrina Eesti lipu värvides sõita. Kvalifikatsioonis saadud ajast sain finaalis natuke kiiremini sõidetud ja kokkuvõttes lähen kodu poole hea tujuga,» oli Meier positiivselt meelestatud.