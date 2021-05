Mootorispordi muuseumis avati ainulaadne kunstinäitus, mis on pühendatud autodele

Aavik ütles avamisel, et näitus on kummardus autodisainile. «Mulle meeldib autosid maalida, meeldivad läiked, kerekujud, värvid, kroomi peegeldused. Klassikalised autod on minu meelest ilusad,» sõnas ta. «Tellimustöid olen samuti teinud, kuid näitusel on peamiselt väljas enda soovid, olen n-ö lõbutsenud.»