Dopingupatuseks nimetatud olümpiavõitja ja maailmarekordi omanik plaanib ajakirjaniku vastu kohtuteed alustada

Praegu Bulgaaria olümpiakomitee presidendina töötav Kostadinova on läbi aegade parim kõrgushüppaja. Tema auhinnakapist leiab kuldmedalid nii olümpiamängudelt kui ka maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt. Kuigi naine pole kunagi positiivset dopinguproovi andnud, siis Ekval väidab, et bulgaarlanna oli maailmarekordit püstitades dopingut täis topitud.

«Bulgaaria meedias on käinud läbi Rootsi ajakirjaniku süüdistused minu suunas. Tema viha minu suunas on maailmarekordi tõttu, mis on 209 cm. Täpselt üks sentimeeter enam kui rootslannal Kaisa Bergqvistil, kes hoiab sisemaailmarekordit. Ajakirjanik on ka varem Bulgaaria sportlasi süüdistanud ja nende edus kahelnud. Kui need olid ka tema sõnad, siis kaalun kohtusse minemist,» sõnas 56-aastane Kostadinova.