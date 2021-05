McLareni boss: Hamiltoni ja Verstappeni kokkupõrge on ainult aja küsimus

Seni peetud nelja etapi jooksul on Hamilton ja Verstappen jaganud kõik võidud. Kui valitseval meistril Hamiltonil on koos kolm triumfi, siis Red Bulli piloodil ainult üks. Tegelikult on näha ka rajal, et Mercedes hoiab endiselt parima vormeli tiitlit ja see tähendab, et Hamiltoni alistamiseks tuleb võtta meeletuid riske.