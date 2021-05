Nimekas rallisõitja jääb koroonasse nakatumise tõttu Portugali rallilt eemale

Mikkelsen on tänavu WRC2 arvestuses väha head minekut näidanud. Tal on taskus juba võit Monte Carlost ning näidanud ka parimat kiirust kõikidel punktikatsetel.

«Minuga on suures plaanis kõik korras. Tunnen pisut kurguvalu, endiselt on kerge palavik ja peavalu, kuid muud ei midagi,» selgitas norralane sotsiaalmeedias, kus tõdes, et tal pole aimugi, kus ta viirusega nakatus.