Eesti kurlingupaar alustas MMi võimsa võiduga

Eestlased suutsid võita neli esimest vooru, noppides kahel esimesel korral ühe ning kahel järgmisel kaks punkti. See tähendas poolel maal 6:0 eduseisu ja noort võitu.

Eesti võistkonna esmane ülesanne on pääseda alagrupis kolme tugevama hulka, mis tagaks koha play-off'is ja ühtlasi ka järgmisel aastal peetavale Pekingi taliolümpiale. Riigid, kes MMilt olümpiale otse ei pääse, saavad jätkata üritamist 2021. aasta lõpus peetaval valikvõistlusel. Olümpiale pääseb kümme paari, sealhulgas korraldaja Hiina esindajad.

MMil osaleb 20 riiki, kes on jagatud kahte alagruppi. Eesti kuulub B-gruppi. Teisipäeval on Eestil kavas kaks kohtumist, vastasteks on Rootsi ja USA.