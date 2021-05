Baltimaade suurim ringrajavõistlus tuleb taas

«Tulenevalt koroonaviirusega seotud piirangutest olime eelmisel aastal sunnitud sündmuse ära jätma, aga et sel aastal saaks sündmus väärikalt peetud, otsustasime ühendada jõud BaTCC (The Baltic Touring Car Championship) organisatsiooniga,» ütles võistluse korraldaja Martin Miilberg.

Võistlusele on oodata osalejaid kuni üheksast riigist ning starti asub üle 150 võidusõitja. Loodetavasti on juunikuus piiranguid nii palju leevendatud, et pealtvaatajatele on võimalik avada tribüünid ja pakkuda lisaks suurepärasele ja adrenaliinirohkele elamusele muudki meelelahutust.

Martin Miilberg. FOTO: Estonian Grand Prix

Alates sellest aastast on BaTCC Estonian Grand Prix korraldusmeeskonnas ka uuendusi – nüüdsest juhib seda Martin Miilberg. «Olen Toivo ja Kristel Asmeri korraldustoimkonnas kolmel aastal aktiivselt kaasa löönud ja saanud palju kogemusi ning nüüd on julgust hakata ise võistlusi korraldama. Loodan väga, et nii Toivo Asmer kui ka moto poolelt Jüri Raudsik aitavad mind oma nõuannete ja kontaktidega ning erinevad korraldustoimkonnad võtavad mind omaks. Tuleb tunnistada, et mootorisport on võitnud minu südame,» ütles Miilberg.

«Martin on töökas ja sitke noor mees, kellega oleme mitmeid aastaid suurvõistlusi korraldanud. Ta on täpne ja kohusetundlik ning tema vähene autospordialane kogemus saab kompenseeritud tubli pealehakkamise ja visadusega. Võistluste korraldamine on suur väljakutse, kuid usun, et Martin ja tema meeskond on väärilised Estonian Grand Prix jätkajad,» selgitab varasemalt sündmust juhtinud Toivo Asmer.