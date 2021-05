Kirt pole vigastusest veel taastunud: tunnen endiselt valu

Intervjuus Soome rahvusringhäälingule sõnas Kirt, et 2019. aastal Doha MMil saadud õlavigastusest on ta taastunud, kuid praegu valmistab talle jätkuvalt probleeme pöiavigastus, mille ta sai kevade hakul Tenerife laagris.

«Ma saan oda visata, kuid mitte täiskiirusel. Pärast treeninguid tunnen jätkuvalt valu, millega on vaja tegeleda. Siiski on olukord jalaga läinud paremuse suunas,» sõnas Kirt.

«Praegu on kõige olulisem, et saaksin võistelda. 2019. aastal olin sellises vormis, et viskasin nii igal võistlusel kui ka treeningul üle 80 meetri. Signaalid on määravad. Võin visata 75 meetrit ja olla õnnelik. See, kuidas see 75 meetrit tuleb, määrab selle, kas olen valmis võistlemiseks,» lausus odaviskaja.