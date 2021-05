FIA tunnistas, et WRC-autode võimsus on nende jaoks teisejärguline

Matton palus tiimidel muretsemine lõpetada ning kütusetarnijat usaldada. «Iga kord, kui midagi uut teeme, hakkavad inimesed kaebama. Need inimesed ei räägi asjast õigel foonil. Praegune muudatus on ainult positiivne. Me mõtleme jõudlusele, kuid me ei otsi seda. Me tahame, et WRC-sari oleks autotootjatele tööriist. Meil on kütuse näol praegu toode, mis näitab ühiskonnale head trendi. Me ei mõtle ainult puhtale jõudlusele. Rally1 autol on seda piisavalt. Isegi, kui kaotame natukene jõudlust, ei tähenda see midagi,» sõnas ta.