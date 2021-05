Juutuuber Jake Paul alustas läbirääkimisi UFC-ga

Oma viimases poksimatšis alistas Paul nokaudiga endise vabavõitleja Ben Askreni. Pärast seda matši kuulutas ta võidukalt, et ta on nüüd päris võitlussportlane ning teda tuleb austada. Selle peale viskas Paulile kinda UFC täht Kamaru Usman. «Mulle meeldiks sellele vennale peksa anda. Ta arvab, et ta oskab poksida…,» lausus Usman.

Pauli sõnul käibki töö nüüd selle nimel, et matš tema ja Usmani vahel saaks toimuda. «Läbirääkimised UFC-ga käivad. Minu teadmist mööda on ka Usmani mänedžer White’iga rääkinud. Mina olen matšist huvitatud, kuid praegu on see kõik, mida öelda saan,» lausus ta.