Peatreenerile muljet avaldanud võrkpallikoondis kontrollib vormi Keele juhendatava Läti vastu

Koondise peatreener Cédric Énard ütleb, et meeskonna üldfüüsiline seisukord on hea, treening- ja kontrollmäng annavad pildi mängulisest poolest. «Poisid olid laagrisse tulles juba korralikus üldfüüsilises konditsioonis, oli näha, et oldi end jõusaalis töös hoitud. Selle üle on mul hea meel, see näitab professionaalset suhtumist ja nii on lihtsam edasi minna. Senise kahe ja poole nädalaga oleme püüdnud mängulist poolt samuti edasi viia, oleme arutanud ja ka praktiseerinud erinevaid süsteeme.»