Suri Eesti motolegend Lembit Teesalu

Mitmel aastal kuulus ta NSV Liidu ringrajasõidu koondisesse ja sotsialismimaade Sõpruse karikasarjas kuulus talle võrride ehk 125 cm³ masinaklassis hõbemedal. Ida-Euroopa karikasarjas võidutses Teesalu kolmel aastal. Eesti meistrivõistlustel on ta võitnud 13 kulda ringrajasõidus, 1 tali- ja 1 motokrossis. Lisaks on Lembit kroonitud kolmel korral ringrajasõidus Balti meistriks ja vabariigi karikavõitjaks.

Legendaarsel Kalevi Suursõidul on vanameister võitnud ajavahemikul 1971-2004 rekordilised 17 esikohta, neist kaks vormelauto roolis (F-2 ja F-3). Teesalu on ainus tehnikasportlane, kes on Suursõitudel võidutsenud nii mootorratta sadulas kui vormelauto roolis.