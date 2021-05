Kalev/Cramo president Toomas Linamäe: koroona tõttu ei saa asju prügikasti visata

Emotsioone on Linamäe ja Valdmaa saanud paarikümne aasta jooksul kõvasti. Alates sellest, kui 2005. aastal veel Ehitustööriista nime all Allan Dorbeku juhendamisel üllatuslikult esimene kodune meistrikuld teeniti, jätkates Tartu Rockiga peetud legendaarse vastasseisu ning seejärel VTB Ühisliigaga ühinemise ja aastate jooksul seal tulnud suurte võitudega.

«​CSKA üle saadud võit tundub siiamaani uskumatu. Olime pikalt taga, ning tuleme-tuleme, läheme mööda ja võidame… Kuidas see võimalik oli? Seda mängu ei kingitud ära, CSKA tahab iga kord võita. See oli hooaja kas ainus või üks väheseid mänge, kus kõik mängijad olid terved ja rivis,» mõtiskleb Linamäe. Tal on õigus – veel viimase veerandaja eel oli Kalev 11 punktiga taga, kuid lõpuks võitis 107:102.