Veel Euroopa karikasarja etappidel ja Soome meistrivõistlustel võistelnud freestyle-suusataja tundis hooaja esimeste jõuproovide eel suurt võistluspinget. Mida aeg edasi, seda paremini õppis ta sellega toime tulema. «Eks teadsime, et Henryl on suur võidutahe. Sellest tulenevalt oli suur ka võistluspinge – ta närveeris alati enne oma starti. Ma ei ütleks, et tal on nälg ära kadunud, aga võistlustega suutis ta võistlusnärvi stabiliseerida. Ta suudab nüüd palju rahulikumalt keskenduda,» rääkis Tõnis Sildaru.