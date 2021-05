Tippklubi koroonaprobleemid: väljakumängijal tuleb väravavahi kindad kätte tõmmata

River Plate andis pressiteate vahendusel teada, et nende klubis on tuvastatud 25 koroonapositiivset mängumeest. Nende hulgas on ka kõik neli väravavahti. Selle olukorra lahendamiseks palus klubi teha Lõuna-Ameerika jalgpalliliidul erisus, et nad saaksid kaks noortemeeskonna väravavahti enda nimekirja lülitada, kuid see lükati ikkagi tagasi.