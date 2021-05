Venemaa meedia meie seast lahkunud Lembit Teesalust: ta oli Nõukogude Liidu edukaim mootorrattur

Näiteks kirjutasid nõnda väljaanded Lenta ja Interfax, kellest esimene tõi välja, et Teesalu võitis Nõukogu Liidu meistrivõistlustel tervelt 30 medalit ning tõusis 21 korda poodiumi kõrgeimale astmele.

Mõistagi märgiti ära ka fakt, et Teesalu triumfeeris 17 korral legendaarsel Kalevi Suursõidul. Sealjuures polnud eestlane edukas ainult mootorrattaga, vaid oli kaks korda parim ka vormeliga.

Mitmel aastal kuulus ta NSV Liidu ringrajasõidu koondisesse ja sotsialismimaade Sõpruse karikasarjas kuulus talle võrride ehk 125 cm³ masinaklassis hõbemedal. Ida-Euroopa karikasarjas võidutses Teesalu kolmel aastal. Eesti meistrivõistlustel on ta võitnud 13 kulda ringrajasõidus, 1 tali- ja 1 motokrossis. Lisaks on Lembit kroonitud kolmel korral ringrajasõidus Balti meistriks ja vabariigi karikavõitjaks.

Legendaarsel Kalevi Suursõidul on vanameister võitnud ajavahemikul 1971-2004 rekordilised 17 esikohta, neist kaks vormelauto roolis (F-2 ja F-3). Teesalu on ainus tehnikasportlane, kes on Suursõitudel võidutsenud nii mootorratta sadulas kui vormelauto roolis.