Eesti Jalgpalli Liit (EJL) teatas kolmapäeva õhtul pressiteate vahendusel, et rahvusvaheline vutiliit FIFA määras seksuaalse väärkohtlemise skandaali keskmesse sattunud treenerile Getulio Aurelio Fredole ülemaailmse jalgpallis tegutsemise keelu. EJLi avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht sõnas Postimehele, et ehkki FIFA otsus on eraldiseisev, sõltub see kohaliku alaliidu otsusest.