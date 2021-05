Spordi lühiuudised

Jefimova tuli EMil kaheksandaks

14-aastane Eneli Jefimova teenis Budapestis peetaval ujumise EMil kaheksanda koha, saades 100 m rinnuliujumise finaalis aja 1.06,83. Tema treener Henry Hein hindas hoolealuse kahel päeval tehtud etteasteid suurepäraseks. Samal alal aprillikuus Stockholmis peetud võistlusel Tokyo olümpia A-normi täitnud Jefimova tegi Ungari pealinnas veelgi paremad etteasted. Üleeile saavutas ta esmalt eelujumises aja 1.07,15, mis on Heina sõnul varasemate hommikuste tulemustega võrreldes umbes sekundi võrra parem. Finaali jõudmiseks tuli poolfinaalis tublisti parandada Eesti rekordit ja sellega sai Jefimova hakkama, parandades Stockholmis saavutatud aega 1.06,82 koguni 35 sajandiku võrra, viies tippmargi 1.06,47ni. «Finaalis polnud kaotada enam midagi. Võtsime teadliku riski alustada kiiremini kui poolfinaalis ning kestab siis nii kaua, kui kestab,» selgitas Hein valikuid. «Mulle teeb heameelt, et Eneli julgeb midagi uut proovida, et ta läks finaali julgelt ujuma. Rahuliku alustamise korral jätkunuks jõudu kauemaks, aga otseselt pole vahet, kas saada seitsmes või kaheksas koht. Eks veidi harjumatu ole seegi, et ühel alal tuleb teha kolm starti, varem on eelujumise järel tulnud kohe finaal. Aga kõik need suurvõistlusel saadavad kogemused tulevad edaspidi kasuks. Ja mõlemad teised rinnulialad (50 ja 200 m – toim) seisavad siin veel ees.»