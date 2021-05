Portugali WRC-etapil ei toimi strateegia, et sõidad stardist finišini gaas põhjas

Eelmisel aastal koroonaviiruse tõttu ära jäänud Portugali ralli võib paljudele sõitjatele meenutada vanu häid aegu. Sel hooajal toimunud kolmest rallist kaks (Arktika ja Horvaatia) on olnud täiesti uued ning ka avaetapp Monte Carlos oli täis muutusi. Kolme võistluse peale sõidetud 44 kiiruskatsest on vaid kolm olnud varem kavas. Seevastu Portugalis on 20 katsest tervelt 16 samad, mida sõideti ka 2019. aastal, kui ralli viimati toimus. See võib olla kogenud sõitjale oluline eelis.