Roberto Carlos: olen Ronaldoga maganud rohkem kui omaenda naisega

Esimeses episoodis räägib Ronaldo, et ta õppis tänu jalgpallile rohkem, kui oleks suutnud üheski ülikoolis. «Ostsin jalgpalliklubi omaenda taskust võetud raha eest. Siin taga pole mingisuguseid välismaa investoreid või fonde. See on minu enda projekt ja teen seda nii, nagu mulle meeldib,» ütles Ronaldo.