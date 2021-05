See ei tähenda siiski, et nimetatud sportlastel oleks alaliiduga kuidagi suusad risti läinud. Lihtsalt olümpiat silmas pidades sooviti jätkata senist sissekäidud rada, mille kurvid on kõikidele teada. «Treenerivahetusega muutub ettevalmistuse ülesehitus alati. Loomulikult me ei tea, milline see [Svoboda käe all] välja hakkaks nägema, kuid enne olümpiat sai leitud, et turvalisem on jätkata senises süsteemis, mis toimib, ja mitte võtta riske,» avas Tobreluts otsuse tausta.