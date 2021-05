Zirgil jäi olümpianorm püüdmata, Zaitsevit lahutas finaalist kolm sajandikku

Zirk saavutas 200 m vabaltujumise poolfinaalis kümnenda koha ajaga 1.47,16. Finaalist jäi puudu vaid kaheksa sajandikku. «Üritasin kiiremini alustada, kui hommikul. Arvasin, et lõpp võib minna raskeks ja läkski,» rääkis Kregor Zirk ERRi otseülekandes, lisades, et ta andis endast 110 protsenti. Hommikuses eelujumises oli Kregori aeg 1.47,78.

Zaitsev jäi 50 m liblikas jagama üheksandat kohta ajaga 23,39. Finaalist jäi puudu vaid kolm sajandikku. Hommikuses eelujumises oli Zaitsevi aeg 23,55. «Väljumine läks täiesti pekki, seal kaotasin kindlasti 15-20 sajandikku, ujumine muidu läks hästi,» rääkis Daniel Zaitsev. «Sprint on väga karm. Kui ühes tehnikaelemendis lased vea sisse, siis see ei andesta. Samas on hea näha, et kiirust on.»