Zirk ja Zaitsev EM-finaali ukse taga, ent Euroopas esikümnes

Eesti mullune parim meesujuja Kregor Zirk jõudis eile 200 m vabaujumises ajaga 1.47,78 poolfinaali ning parandas seejärel õhtul oma aega veelgi (1.47,16), kuid EM-finaali see teda paraku ei aidanud. Mis veelgi valusam, napilt jäi kättesaamatuks ka ihaldatud Tokyo olümpia A-norm (1.47,02). «Igaüks tahaks normi lõpuks ära teha ja mitte sellest kogu aeg mõelda. Eks see natuke frustreeriv on, aga mis teha. Pole ise veel piisavalt tugev,» tunnistas Vana Maailma kümnes mees.