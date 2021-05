Hamilton: F1 sarjast on kujunenud miljardäride võsukeste mänguplats

«Kasvasin üles tavalises tööklassi perekonnas. Mul poleks mingit variantigi täna siia jõuda. Nendel kuttidel, kellega koha eest võidelda, on nii palju raha,» rääkis Hamilton Hispaania ajalehele AS.

«Peame midagi muutma, et F1 oleks rohkem ligipääsetavam. Et sinna saaks pürgida nii rikkad kui ka need inimesed, kes on tagasihoidlikuma taustaga,» lisas ta.