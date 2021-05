Eesti piljardi esinumber osaleb esmakordselt maailma ühel prestiižsemal turniiril

Turniiri näol on tegemist piljardi ühe aasta suursündmusega, mida kantakse telepildi vahendusel üle rohkem kui neljakümnes riigis ning kuhu pääsevad osalema kutsetega vaid 24 piljardisportlast.

Kohal on nii endised maailmameistrid kui ka valitsev maailmameister, teiste suurturniiride võitjad ja medalistid ning muul moel ala jälgijatele atraktiivsed maailma tipud. Näiteks said kutse ka kaks naismängijat – Inglismaa ja Venemaa parimad naismängijad, kellel on meestest tippsportlaste vastu näidata ette mitmeid võite.