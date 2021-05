KUULSUSTE HALL ⟩ Eesti Kotkas, kes oli Euroopa meister 28 aastat järjest

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras kuues.

Need võidud ei jätnud enam mingit kahtlust – Eestil oli oma traditsioonilisel edualal maailmale välja pakkuda järjekordne supermees. Tulisemad pöidlahoidjad hakkasid lähenevate 1940. aasta olümpiamängude eel spekuleerima koguni võimalusega, et eestlaste Kotkas võiks korrata Palusalu poolt Berliinis tehtud tempu ning tuua olümpialt ühe hooga ära mõlemad raskekaalukullad, nii Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluses!

Paraku oli see unistus määratud purunema, sest maailmasõja puhkemise tõttu olümpiamänge ei toimunudki. Ei Tokyos, nagu oli olnud Rahvusvahelise Olümpiakomitee esmane valik, ei Helsingis, nagu plaaniti Tokyo loobumise järel, ega ka mitte kusagil mujal.

Katkestus karjääris

Eesti Spordi Kuulsuste Hall avati Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis 2020. aasta oktoobris ning selle avaliikmeteks valiti 50 eelmise sajandi silmapaistvaimat Eesti sportlast-sporditegelast.

Euroopa valitseja

Ühtlasi sundisid need keerulised ajad teda sportliku motivatsiooni otsimisel leidlikkusele ja nii tegeleski mitmekülgselt andekas Kotkas maadluse kõrvalt mõnda aega innustunult kergejõustikuga. Muuhulgas saavutas ta suurepäraseid tulemusi vasaraheitjana, tulles sellel alal nii Eesti kui ka NSV Liidu meistriks ning püstitades koguni NSV Liidu rekordi.

Rahvusvahelistele võistlustele pääses varasemast tublisti küpsem ja elukogenum matihunt uuesti 1947. aastal Prahas, kus said üle pikkade aastate teoks Kreeka-Rooma maadluse EM-võistlused. Kuldmedalivõitjana tuli tšehhide pealinnast koju tagasi ka raskekaalus taaskord oma tiitlit kaitsnud Kotkas. Meistritroonile õnnestus tal sedapuhku kurioossel kombel püsima jääda suisa aastakümneteks, sest EM-võistluste korralduses saabus nüüd pikem paus. Järgmised Euroopa meistrivõistlused maadluses leidsid aset alles 1966. aastal ja see tähendab, et meie mees kandis Euroopa meistri tiitlit järjepidevalt kokku 28 aasta vältel (1938-1966)!