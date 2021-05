Karmilt vigastada saanud kahekordse olümpiavõitja unistus kolmandast kuldmedalist kustus hetkega

Tšehhis Ostravas kergejõustiku võistlusel oma vormi testinud Taylor vigastas Achilleuse kõõlust ja oli sunnitud katkestama. Reede hommikul käis ta juba Saksamaal operatsioonil, kus tehti edukas lõikus, kuid hooaeg on sellele vaatamata rikutud.

Kolmikhüppe viimaste aastate valitseja treener lisas, et arvatavasti tema hoolealune tänavu enam võistlustele ei naase. See on väga valus hoop sportlasele, kes võitis olümpiakulla nii 2012. aastal Londonis kui ka neli aastat hiljem Rios. Tokyos olnuks ta kindel soosik kolmandale triumfile.