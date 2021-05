VIDEO ⟩ Neuville keeras oma eksimuse tõttu auto küljele

Enne seitsmendat kiiruskatset meeskonnakaaslase Dani Sordo järel teist kohta hoidnud Neuville oli seitsmendat kiiruskatset alustanud suurepärase tempoga. Belglane juhtis paari sekundiga konkurentide ees, kuid see maksis valusalt kätte.

Pärast katset oli näha, et tema tagumine parem rehv oli täiesti viltu all ning mehed proovivad teha kõik, et päev kenasti lõpuni sõita. «Minu legend oli selles rajalõigus selgelt liiga kiire,» selgitas Neuville.