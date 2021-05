Värvikireva minevikuga Alain Penasse on aidanud nullist üles ehitada Hyundai autoralli meeskonna, mis on viimasel kahel hooajal kindlakäelise itaallase Andrea Adamo juhtimisel võitnud kaks konstruktorite MM-tiitlit. Alates eelmisest hooajast kuulub meeskonda ka Ott Tänak, kes on seni Lõuna-Korea masinatootja ridades võitnud kaks WRC-etappi. Lisaks on Penasse rolli mänginud Markko Märtini ja Urmo Aava karjääris.