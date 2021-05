Eesti kurlingupaar lõpetas MM-i võidukalt

«Elu kõige kehvem segapaaride MM on nüüd meie jaoks möödanik. Pettumus on kõigil - nii treeneritel kui mängijatel - hinges suur, sest ega see ei ole see tulemus, mille järgi me siia tulime,» sõnas Lill. «Eks põhjalikum analüüs tuleb hiljem, et miks seekord läks nii nagu läks. Müts maha võistkondade ees, kes meie alagrupist edasi lähevad - Rootsi ei ole ilmaasjata valitsev maailmameister, Šveits ja Norra vastavalt olümpiahõbe ja -pronks.»