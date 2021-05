Dani Sordo oli päeva lõpuks veidi kurb

Portugal on Sordole esimeseks MM-etapiks uue kaardilugeja Borja Rozadaga, kes võttis ohjad üle Paraguay talendi Fabrizio Zaldivari juurde läinud Carlos del Barriolt. «Praegu on Borjaga kõik hästi, kuid mõnikord on veidi keeruline. Kaardilugeja vahetamine on raskem kui ma arvasin. Peame veel arenema, kuid seis on juba hea. WRCs debüteerimine pole kunagi lihtne,» viitas ta paarimehele.