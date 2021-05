Läti MMil fantastilise triumfini aidanud mängija: tõestasime Kanadale, et ka meie oleme hokiriik. See võit on eriline!

«Meil on vähem inimesi ja vähem mängijaid, kuid armastame hokit väga,» vahendas Freibergsi Läti meedia. «Austame kanadalasi alati, kuid see võit on meie jaoks midagi erilist.»

Läti koondise kaitsja lisas, et mõned mängijad suutsid Kanada vastu esineda üle ootuste hästi. Näiteks tõi ta esile Ronalds Keninši. «Kui ta jätkab samamoodi mängimist, saab temast turniiri parim ründaja. Kahjuks on ta aga oma koduklubiga sõlminud viie aasta pikkuse lepingu, kuid kõik võib muutuda,» kostis Freibergs lõbusalt.

Kanada koondislane Connor Brown selgitas, et kaotuse üheks põhjuseks võis olla tõik, et põhja-ameeriklased ei pidanud enne MMi ühtegi kontrollmatši ning nad alles õpivad üksteisega koos mängima. Ta lisas, et viimasel kolmandikul näitas Kanada juba päris head hokit, kuid Läti väravalukku ei suudetud lahti murda.

Läti väravas tegi suurepärase esituse sel hooajal kaks korda maailma tugevaimas liigas NHL platsil käinud Matiss Kivlenieks, kes tõrjus kõik Kanada 38 pealeviset. See on teine kord alates 2016. aastast, mil Kanada on suudetud kuival hoida. Viis aastat tagasi tegi seda Soome.