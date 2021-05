Avapäeval kergelt auto üle nurisenud Tänak rahustas fänne

Nimelt on Portugali ralli olnud rehvidele tohutult nõudlik ning avapäevalgi purunes neid palju. «Ma arvan, et homme saab selles osas olema tõeline loterii-allegrii,» sõnas ka Tänak reede õhtul meediatsoonis .

Täna hommikul oli saarlase jutt sama: «Meid ootab ees pikk päev. Oleme enamik katseid küll varem sõitnud, kuid see on kindlasti väga väljakutsuv, sest peame vaatama, kuidas rehvidega hakkama saada. Rehvivalikut on ka keeruline teha, sest meil puudub [Pirelliga] varasem kogemus, seega päris 100 protsenti kindel olla ei saa.»

Avapäeval mainis Tänak katselõpu intervjuudes korduvalt, et tal on erinevaid probleeme. «Ega ta mugav pole. Auto on kiire, kui teda sundida, aga ega ma end väga loomulikult seal ei tunne,» selgitas saarlane päeva lõpus. Kas ööga sai sellisel juhul midagi masina juures muudetud? «Ei, eile oli lihtsalt väga pikk päev ja autod tahtsid natukene putitamist. Tegelikult on kõik hästi,» rahustas Tänak kõiki muretsevaid fänne.