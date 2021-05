Portugalis võimutsev Tänak jõudis märgilise tähiseni

250 katsevõiduga hoiab Tänak WRC-sõitjate pingereas 22. kohta, vahetult saarlase ees on tema tiimikaaslane Thierry Neuville, kel on ette näidata 252 katsevõitu. Aktiivsetest sõitjatest on rohkem ette näidata ainult seitsmekordsel ilmatšempionil Sebastien Ogier'l, kes on karjääri jooksul võitnud 606 kiiruskatset.