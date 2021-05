Meedia: Messi pani üleminekusaagale viimaks punkti

Argentina koondise ja Barcelona talismani üleminekusaaga sai alguse möödunud suvel, mil pallur teatas, et soovib Hispaaniast lahkuda. Siiski soostus ta mängima veel ühe hooaja Barcelona särgis ning tundub, et selle ajaga suudeti meest veenda ka tulevikus nende ridades jätkama.

33-aastane Messi on kogu oma karjääri pallinud Barcelona särgis. Ta on võitnud nende ridades neli Meistrite liiga trofeed. Lisaks on tal koondisega ette näidata olümpiakuld ja MM-hõbe. Rekordiliselt kuuel korral on Messi tunnistatud maailma parimaks jalgpalluriks.