Eesti jalgpalliliidu asepresidendiks sai Gerd Müller

Uue asepresidendina alustas ehitusettevõtte Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller, kelle vastutusala EJLi juhatuses on finants-majanduslikud küsimused. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Müller on lisaks ehitusettevõtlusele tegutsenud panganduses ja makseteenuste valdkonnas, muuhulgas on ta olnud Swedbanki juhatuse liige ja Nordea panga juht. Jalgpalliga on Müller tegelenud harrastaja tasemel ja jälginud huvilisena, tema kaks tütart on jalgpalli mänginud, neist üks noortekoondise tasemel.