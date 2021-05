LeBron James eiras koroonareegleid, kuid NBA halastas tähtmängijale

Los Angeles Lakersi tähtmängija osales läinud nädalal oma ettevõtte promotsiooniüritusel. Seal korraldati veel ka fotosessioon, kus James seisis maskita nii muusiku Drake kui ka näitleja Michael B. Jordani läheduses. See on NBA reeglitega keelatud.

Kõik see toimus enne Lakersi play-in kohtumist Golden State Warriorsiga, kus James mängukangelaseks kerkis. «NBA on teadlik säärasest vahejuhtumist ning uurib hetkel asjaolusid. Samuti on teade esitatud ka Los Angeles Lakersile,» selgitas NBA esindaja ESPNile.