VIDEO ⟩ Liidrikohal kihutanud Tänak jäi Portugalis teepervele

Tänak kontrollis laupäevast võistluspäeva täielikult, kuid 14. kiiruskatsel hakkas järsku tema Hyundai tagumine parem rehv imelikult käituma. Ühtäkki oli selge, et eestlastel on sarnane probleem, mis eile meeskonnakaaslast Thierry Neuville katkestama oli sunnitud. Ainuke vahe, et belglane tegi selleks avarii, kuid eestlane lihtsalt sõitis kontrollitult.