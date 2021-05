Lewandowski purustas hooaja viimasel minutil peaaegu poolsada aastat vana rekordi

Saksamaa ajaloo üheks parimaks ründajaks peetud Müller suutis 1971/72 hooajal väravavõrku sahistada 40 korral. Sellest alates pole ükski mängumees suutnud säärase tähiseni jõuda, kuid nüüd on see ületatud.

Samas on tal veel pikk tee minna Mülleri absoluutsele väravate arvule Saksamaa kõrgliigas. Kui aastatel 1964-1979 Müncheni Bayernit esindanud Mülleril on Saksamaa kõrgliigas kirjas 365 tabamust, siis Lewandowskil on neid tänaseks 277.