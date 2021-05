Seljavaluga võidelnud Eesti rattur tuli Prantsusmaal viiendaks

«Mõtlesin, et kuna täna on nii raske etapp, siis panen kaardid äramineku peale ja proovin nii õnne. Tundus suhteliselt kindel, et mingi hetk tuuakse meid tagasi, aga kus sa sellega. Vaevlesin pool etappi alaselja valuga või selg kiskus kangeks, mis suretas omakorda vasaku jala ära. Venitades läks lõpu poole natuke paremaks, aga endal polnud kõige parem päev, kuigi jõudu oli. Proovisin vahetustega mitte üle pingutada, aga kui hakkas selgeks saama, et võit tuleb eest meie seast, sain kohe aru, et kõik neli kutti hakkavad minu vastu sõitma, eriti Miku tiimikaaslane, kes teadis, et lõpus nad minust jagu ei saaks. Lõpuringil poolakas kohe ka ründas ja päris valusalt, nad said minust lahti, aga nutt kurgus lenks hammaste vahel siksisin sinna järgi ära.