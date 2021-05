Punktikatselt maksimumi jahtiv Tänak on kasutusele võtnud kõik meetmed

Esimese katse lõpus uuriti ka Tänakult, miks tal on täna peas teistsugune kiiver. «Punktikatse jaoks, see on pool kilo kergem kui teine,» oli saarlase vastus.

Full-face ➡️ Open-face @OttTanak takes weight reduction to the extreme on Sunday at @rallydeportugal 😂

TV6 rallistuudios sõnas Roland Murakas selle peale, et ilmselt on täna hommikul kilosid silmas pidades kõhulahtistit ka võetud, et masin punktikatseks eriti kerge oleks. Eesti Autospordiliidu rallikomitee liiga Gabriel Müürsepp täiendas teda, et täna on suure tõenäosusega välja visatud ka kõik varuosad ning lisas humoorikalt, et ilmselt on ka aknapesuvedelik masinast välja lastud.