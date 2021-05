PM PORTUGALIS ⟩ Katkestanud Kaur ei tea, kas saab järgmiseks MM-etapiks auto, kuid lootuskiir paistab

Portugali rallil WRC3 arvestuses osalenud Egon Kaur ja Silver Simm olid sunnitud laupäeval võistluse pooleli jätma, sest velje purunemise tõttu sõideti üheksandal katsel teelt välja. Üle katuse rulludes sai viga Volkswagen Polo turvapuur ning pühapäeval rajale naasta polnud võimalik. Hullem lugu on, et autot ei jõuta ära parandada kahe nädala pärast toimuvaks Sardiinia ralliks. Kaur töötab praegu palehigis, et leida võimalus startimaks järgmisel MM-etapil.