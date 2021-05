Võimsaimasse klassi üle kolinud Kajak triumfeeris kohe avaetapil

«Tundsin, et mu kardi rehvid peavad paremini ning suudan just raja viimastes kurvides olla Oskarist ja Robinist pisut kiirem,» ütles ilmselgelt tulemusega rahulolev Kraav vahetult pärast finišit. «Eesmärk oli neid survestada, et nad õige pisikese vea teeksid. Lõpuks see ka õnnestus.»