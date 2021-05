Eesti laskesuusakoondise abitreeneriks saab endine olümpialane

34-aastane Steptšenko on endine Eesti laskesuusakoondise liige, kes on muuhulgas osalenud 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudel. Pärast sportlaskarjääri lõpetamist on ta töötanud Nõmme Spordiklubis treenerina. «Alustasin treeneritööd tänaseks kuus aastat tagasi mõttega, et umbes 8–10 aasta pärast võiksin jõuda peatreeneri tasemele. Teise treeneri ametikoht tuli minu jaoks väga õigel ajal, kuna pakub uusi ja põnevaid väljakutseid ning suurepäraseid kasvuvõimalusi,» ütles Steptšenko.