Portugali ralli võitnud Evans: me polnud kõige kiiremad, aga vältisime probleeme

«Tunne on hea. Me polnud kõige kiirem ekipaaž, aga näitasime head kiirust. Suutsime probleeme vältida ja täna [Dani] Sordot selja taga hoida,» ütles võidumees pärast finišit.

Viimase päeva eel oli Hyundai piloodil Sordol reaalne võimalus Evansit püüda, ent 10-sekundiline edu kärises lõpuks ligi poolele minutile. Kolmandaks jäänud tiimikaaslast Sebastien Ogier'd edestas waleslane juba 1.23,6-ga.

Tegemist on Evansi karjääri neljanda rallivõiduga. «Ma ei teadnudki, kui palju mul on esikohti. Aga tunne on hea tunne, võit tuli õigel ajal ja võtan selle rõõmuga vastu.»