PM PORTUGALIS ⟩ Poodiumile tõusnud Virves: ei olnud hetkegi, kus oleks saanud sõitu nautida

Viimasel võistluspäeval vaevas eestlaste autot tehniline probleem, mis ei lubanud kõige kiiremat hoogu näidata. «Tuleb rahul olla sellega, mis on. Hea, et üldse siia jõudsime. Tänasest esimesest katsest oli jõukadu ja edasi pidime ainult road-mode’s sõitma. Autol jõudu pole, tiksusime vaikselt. Meie õnneks jäi ka viimane katse ära. Üldpilti see mõjutanud poleks, aga ikkagi,» ütles Virves.

Kas sellised rasked teeolud muserdavad sõitjat? «Olud olid kõigile võrdsed. Meil läks niigi hästi. Kiirus selle arvelt kannatas kõvasti, aga tee äärde me jääma ei pidanud. Autot hoidsime nagu oskasime. Mis täna mootoriga on, sega ei oska öelda. See oli halb kokkusattumus.»

Virves arvab, et reedel valitud rahulik sõidutaktika oli õige valik ja tasus ära. «Loomulikult oleks võinud natukenegi kiiremini sõita, aga ega ei olnud hetkegi, kus oleks saanud sõitu nautida. See ralli ei ole nendele autodele kohane.»

JWRC arvestuse võitnud Martins Sesksil oli ka omajagu õnne, sest lätlane sõitis alates reedesest teisest kiiruskatsest peaaegu katkise veovõlliga. «Kõigil oli olukord võrdne. Samas kõik, kes tempot tegid, kõigil oli ka jamasid. See oli päris märkimisväärne,» arvas Virves.

Juunioridel on viiest etapist koosnevast hooajast kaks selja taga, Virvese arvele jäi Horvaatiast seitsmes koht, Portugalis teenis ta kolmanda koha eest 15 punkti. Seis võiks olla parem, aga samas pole ka midagi hullu ja järgmisena sõidetakse kodune etapp Lõuna-Eestis. «Kolm rallit on minna veel, millest kaks on asfaldil,» ütles Virves, kes loodab kodusel etapil võidelda kõige kõrgema koha nimel.

Portugali MM-ralli JWRC tulemused: