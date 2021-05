Venelased tõusvate näitajate kiuste koroonat ei pelga, vutifännidele tehakse meeldiv erand

Mõistagi tuleb turniiril järgida Covid-19 reegleid. Viimaste andmete kohaselt on aga Peterburis viirus taas üsna julgelt vohamas: reedel diagnoositi esimest korda pärast märtsi taas üle 800 positiivse proovi. Sellele vaatamata nähakse asju helgetes toonides.

«Oleme kindlad, et suudame tagada täieliku turvalisuse. Me ei karda!» ütles korralduskomitee pealik Aleksei Sorokin laupäeval kodumaa meediale. Küll aga kinnitas ta, et staadionil tuleb kanda maski.